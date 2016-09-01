بالفيديو : هذا ما فعله بن كيران بالثروة التي جمعها كرئيس للحكومة

كشف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عن صرف ثروته التي جمعها طيلة 5 سنوات من شغله ثاني أعلى منصب في الدولة.

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كشف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عن صرف ثروته التي جمعها طيلة 5 سنوات من شغله ثاني أعلى منصب في الدولة.



وقال بن كيران في إنطلاق المهرجان الوطني للحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية، إن الأموال التي تحصل عليها من وظيفته وأشياء أخرى قام بصرفها في إصلاح وتأتيت بيته.



وصرح بن كيران بالقول "أن الفلوس اللي جمعت في هاد أربعة سنوات وشي بركة أخرى قاديت بها الصالون والكوزينة وبيت نعاس وشريت سيارة للبنت مع المرأة وبراكا".