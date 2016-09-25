صورة أكبر علامة تشوير مع أصغر طريق في المغرب تثير سخرية المغاربة

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، تظهر علامة تشوير كبيرة تم وضعها إلى جانب طريق صغيرة يبدو أنها لم تعبد أو تعرف الترميم منذ الاستعمار كما قال النشطاء المغاربة.
وتفاعل النشطاء بكثافة مع الصورة، حيث اعتبر البعض منهم وضع علامة تشوير كبيرة إلى جانب هذه الطريق الصغيرة أمرا مخجلا ، بينما استغل آخرون الفرصة للسخرية من واضعي العلامة مطالبين الجهات المسؤولة بتغييرها بأخرى صغيرة مشابهة للطريق المذكورة.
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