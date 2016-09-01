بالفيديو ... أول تصريح لزوجة عبد الإله بن كيران بعد ترشيحها في اللائحة الوطنية للنساء: أنا جندية من جنود الحزب

صرحت ''نبيلة بن كيران'' زوجة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران''أنها تعتبر من جنود حزب العدالة والتنمية'' تعقيبا على ترشحها في المرتبة الأخيرة باللائحة الوطنية للنساء الخاصة بالحزب.

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صرحت "نبيلة بن كيران" زوجة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران"أنها تعتبر من جنود حزب العدالة والتنمية" تعقيبا على ترشحها في المرتبة الأخيرة باللائحة الوطنية للنساء الخاصة بالحزب.

وإعتبرت زوجة بن كيران، ترشيحها "نضاليا" كما يسمونه، مؤكدة على أنها لم تكن تنوي الترشح، لكن إخوانها في الحزب هم من طالبوها ببعث الأوراق الخاصة بها لوضعها في اللائحة الوطنية للنساء.

وأضافت زوجة رئيس الحكومة، أن "ترشيحها في المراتب المتقدمة أو الأخيرة لا يهم، بقدر ما يهم كونها من جنود حزب العدالة والتنمية".