يا ربي السلامة..مسخوط الوالدين مقرقب يعتدي على والدته بالقنيطرة

اهتزت منطقة المساكن العسكرية بالقنيطرة، أمس السبت، على وقع اعتداء شاب كان في حالة تخدير على والدته بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة المساكن العسكرية بالقنيطرة، أمس السبت، على وقع اعتداء شاب كان في حالة تخدير على والدته بطريقة بشعة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب دخل في مشادات كلامية مع والدته التي رفضت منحه مبلغا مالي لشراء أقراص الهلوسة، ليقوم بعد ذاك بتعنيفها والاعتداء عليها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية قامت باعتقال الابن، بينما تم نقل الأم في حالة نفسية وصحية متدهورة إلى مستشفى الإدريسي لتلقي العلاجات اللازمة .