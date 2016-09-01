بالفيديو..سيدة تقوم بأعمال السحر والشعوذة في كازا والعافية شعلات في المنزل ديالها.. ها كيفاش

اندلع في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، حريق مهول بأحد المنازل الموجود بدرب مبارك بالمدينة القديمة بالبيضاء.

"شوف تيفي"



اندلع في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، حريق مهول بأحد المنازل الموجود بدرب مبارك بالمدينة القديمة بالبيضاء.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السبب الرئيسي لاندلاع الحرق يعود بالأساس إلى نسيان سيدة لمجموعة من الشموع وهي مشتعلة داخل منزلها والتي من المرجح أنها كانت تستخدمها في أعمال سحر وشعوذة.



وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدينة، حلوا بعين المكان، وتمكنوا من إخماد النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة.