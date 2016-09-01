توقيف مواطن من غينيا بيساو متلبسا بمحاولة تهريب مخدر الكوكايين بمطار محمد الخامس

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف مواطن ينحدر من غينيا بيساو، متلبسا بمحاولة تهريب سبعة كيلوغرامات و590 غراما من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف مواطن ينحدر من غينيا بيساو، متلبسا بمحاولة تهريب سبعة كيلوغرامات و590 غراما من مخدر الكوكايين. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه (34 سنة)، الذي وصل مساء أمس على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو في انتظار المغادرة صوب العاصمة السيراليونية فريتاون، بعد أن تم إخضاعه لعملية تفتيش مكنت من حجز كمية المخدرات المذكورة مخبأة داخل أسطوانات بلاستيكية ضمن أمتعة الشخصية.



وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الظاهرة الإجرامية، خاصة تهريب المواد المخدرة على الصعيد الدولي.