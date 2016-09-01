الاعتداء بالسلاح الأبيض على مرشحة حزب الأصالة و المعاصرة بفاس

استنكر الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، خالد أدنون، الاعتداء البشع بالسلاح الأبيض الذي تعرضت له الدكتورة مريم اقريمع مرشحة حزب الأصالة و المعاصرة بدائرة فاس الجنوبية حيث أصيب بجروح غائرة

"شوف تيفي"

استنكر الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، خالد أدنون، الاعتداء البشع بالسلاح الأبيض الذي تعرضت له الدكتورة مريم اقريمع مرشحة حزب الأصالة و المعاصرة بدائرة فاس الجنوبية حيث أصيب بجروح غائرة على مستوى الصدر و البطن.

وأكد خالد أدنون أن وضع الدكتورة مريم مستقر وأن الأمين العام وكل المناضلات والمناضلين يتابعون عن قرب وضع الدكتورة مريم ، مضيفا أن المحامين والمستشارين القانونيين للحزب قاموا بتفعيل الإجراءات القانونية للتحقيق في خلفيات وأسباب ومن يقف وراء هذا الاعتداء على مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة في اليوم الأول للحملة الانتخابية.

وشدد خالد ادنون في تصريح خص به شوف تيفي أن على السلطات أن تتعامل بحزم وجدية مع هذه الواقعة وكشف من يقف ورائها للرأي العام.