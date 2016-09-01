بالفيديو.. إمام مسجد بالناظور طلع ليه الدم وها شنو قال على البنات اللي كيتعراو في الزنقة باش ينقشو الحناء

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية ا، مقطع فيديو، يظهر خطيب وإمام المسجد العسكري بالناظور محمد بونيس في خطبة له، وهو يتحدث بغضب شديد عن النساء اللواتي يقمن بنقش الحناء في كورنيش مدينة الناظور

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية ا، مقطع فيديو، يظهر خطيب وإمام المسجد العسكري بالناظور محمد بونيس في خطبة له، وهو يتحدث بغضب شديد عن النساء اللواتي يقمن بنقش الحناء في كورنيش مدينة الناظور وأيضا بحدائق المدينة.

وأضح الداعية المذكور بأنه مستاء من انعدام الغيرة في نفوس المسلمين الذين يتركون بناتهم يتعرين عن سواعدهن وأرجلهن وأفخاذهن أمام "النقاشات" لنقش الحناء في الساحات العمومية.

واعتبر بونيس أن غياب المطر و نقص البركة سببها هذه الأفعال لتي تقوم بعض النساء حسب اعتقاده..."هذا منين خرج لينا" هكذا علق مصدرنا دون مزيد من الكلام ..