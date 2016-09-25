خطير وبالصور..شيفور طلعو ليه عصابة مسلحة للطاكسي في كازا هو يقرر الانتحار.. وها كيفاش

شهدت قنطرة سيدي مومن المؤدية للطريق السيار بالدار البيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، حادثة خطيرة، بطلها سائق سيارة أجرة وأفراد عصابة مكونة من ثلاثة لصوص.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة سيدي مومن المؤدية للطريق السيار بالدار البيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، حادثة خطيرة، بطلها سائق سيارة أجرة وأفراد عصابة مكونة من ثلاثة لصوص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السائق تفاجأ بثلاثة مسلحين بالسلاح الأبيض، يعترضون سبيله ويصعدون للسيارة في محاولة منهم لسرقة ما جناه ذلك اليوم ، ليقوم في لحظة شعور بالغضب والإهانة إلى محاولة الانتحار برمي نفسه والسيارة من القنطرة المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحاجز الحديدي الموجود على القنطرة منع سقوط السيارة، لكن سائق سيارة الأجرة أصيب بجروح بليغة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر أفراد العصابة إلى وجهة غير معلومة.