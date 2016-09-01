فضيحة.. ضبط مقدم متلبس بممارسة الجنس مع عاهرة بمراكش.. وها شنو وقع ليه

تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت- الأحد، من إيقاف عون سلطة ''مقدم'' ضبط متلبسا بممارسة الجنس بإقامة مشبوهة بها أوكار دعارة بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية ليلة السبت- الأحد، من إيقاف عون سلطة "مقدم" ضبط متلبسا بممارسة الجنس بإقامة مشبوهة بها أوكار دعارة بمدينة مراكش.



وحسب مصادر محلية فإن المقدم ضبط في حالة سكر طافح رفقة عاهرة متلبسين بممارسة الجنس، ليتم اقتيادهما إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لتعميق التحقيق معهما.



وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.