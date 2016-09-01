مثير وبالفيديو.. شخص مارس الجنس مع زوجة صديقه بالبيضاء و''عاق''بيه وها شنو دار ليه

تمكنت فرقة الدراجين في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال مبحوث عنه بالمدينة القديمة بالبيضاء، والمتهم بالضرب والجرح والخيانة الزوجية.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الدراجين في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من اعتقال مبحوث عنه بالمدينة القديمة بالبيضاء، والمتهم بالضرب والجرح والخيانة الزوجية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر متورط في الاعتداء على صديقه الذي ضبطه قبل مدة رفقة زوجته في وضع مخل بالحياء.

وأضاف المصدر ذاته بأنه الضحية كان قد تقدم بشكاية في الموضوع، كشف من خلالها للمصالح الأمنية بأن صديقه خانه مع زوجته وبعد أن اكتشف الأمر تعرض للتعنيف على يديه.