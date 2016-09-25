بالصورة.. حملة فايسبوكية لمقاطعة شراء البيض بسبب ارتفاع أسعاره

أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حملة جديدة تهدف إلى مقاطعة شراء البيض لإرغام بائعيه بتخفيض أسعاره التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.

"شوف تيفي"

أطلق نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حملة جديدة تهدف إلى مقاطعة شراء البيض لإرغام بائعيه بتخفيض أسعاره التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.

وطالب أصحاب هذه الحملة الفايسبوكية بأن يتم مقاطعة شراء البيض من 21 شتنبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل، وذلك للضغط على من يتحكمون في سعره لإجبارهم على خفض أسعاره.

وقرر العديد من النشطاء الانضمام لهذه الحملة، مطالبين جميع المغاربة بالمشاركة القوية بها حتى يتم تخفيض أسعار البيض التي عرفت ارتفاعا كبيرا للمرة الثانية خلال السنة الجارية.