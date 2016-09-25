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خطير وبالصورة.. مول الطاكسي طلعوا ليه الشفارة وكريساوه ضواحي أكادير هو يقول ليهم نموتو كاملين. وها شنو دار
بتاريــخ : 25 شتنبر 2016 / 15:17 خطير وبالصورة.. مول الطاكسي طلعوا ليه الشفارة وكريساوه ضواحي أكادير هو يقول ليهم نموتو كاملين. وها شنو دار | حوادث و حقوق
خطير وبالصورة.. مول الطاكسي طلعوا ليه الشفارة وكريساوه ضواحي أكادير هو يقول ليهم نموتو كاملين. وها شنو دار
شهدت منطقة الدشيرة الجهادية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادثا خطيرا بطله صاحب سيارة أجرة كبيرة، قام بعمل جنوني، حينما تعرض للسرقة على يد لصين مسلحين.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة الدشيرة الجهادية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادثا خطيرا بطله صاحب سيارة أجرة كبيرة، قام بعمل جنوني، حينما تعرض للسرقة على يد لصين مسلحين.

وحسب مصادر محلية فإن المسلحين بالسلاح الأبيض صعدا إلى سيارة الأجرة، وقاما بسرقة ممتلكات راكبة، قبل أن يعمدا إلى محاولة سرقة المبالغ المالية التي كانت بحوزة سائق سيارة الأجرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السائق وأمام إحساسه بالحكرة والإهانة، قال للسارقين "باغين تقتلوني نموتو كاملين"، ليقوم بالاصطدام بقوة بعمود كهربائي.

وأوضحت ذات المصادر بأن الاصطدام تسبب في إصابة السارقين اللذين فرا إلى وجهة غير معلومة، بينما لم يصب السائق والفتاة الضحية بأي إصابات.


خطير وبالصورة.. مول الطاكسي طلعوا ليه الشفارة وكريساوه ضواحي أكادير هو يقول ليهم نموتو كاملين. وها شنو دار

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطاكسي سيارة الأجرة السرقة لص عمود كهربائي

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