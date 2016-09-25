حمى الانتخابات تحول أبوحفص إلى أوباما

"شوف تيفي"
أعلن الناطق الرسمي لحزب الاستقلال عادل بنحمزة ، على حسابه الرسمي بالفيسبوك ، أن الصورة التي تروج بالفيسبوك ، والتي تخص مرشح الحزب ، الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي ، هي نسخة مفبركة ولا علاقة لها بالملصقات الرسمية للحزب ولحملته الانتخابية .
وأوضح ضمن تدوينة عنونها ب"توضيح" ، أن هذه الخطوة ما هي إلا حملة ممنهجة ، بعد أن أعلن رفيقي التحاقه بالحزب وصيفا للأمين العام حميد شباط .
وأن هذه العملية والتي ظهرت منذ اليوم الأول ، ما هي إلا صورة للرئيس الامريكي أوباما .
وقد سبق لصورة زرقاء عليها صورة رفيقي رافعا يده "متشبها" بالرئيس الأمريكي أوباما ، ويبدو عليها آثار الفبركة وعدم التطابق ، قد انتشرت بين الصفحات وكتبت بها العديد من الجمل التي تشرح الحملة الانتخابية للرجل وكأنها من صناعة الحزب .
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