حمى الانتخابات تحول أبوحفص إلى أوباما

أعلن الناطق الرسمي لحزب الاستقلال عادل بنحمزة ، على حسابه الرسمي بالفيسبوك ، أن الصورة التي تروج بالفيسبوك ، والتي تخص مرشح الحزب ، الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي ، هي نسخة مفبركة ولا علاقة لها

"شوف تيفي"

أعلن الناطق الرسمي لحزب الاستقلال عادل بنحمزة ، على حسابه الرسمي بالفيسبوك ، أن الصورة التي تروج بالفيسبوك ، والتي تخص مرشح الحزب ، الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي ، هي نسخة مفبركة ولا علاقة لها بالملصقات الرسمية للحزب ولحملته الانتخابية .

وأوضح ضمن تدوينة عنونها ب"توضيح" ، أن هذه الخطوة ما هي إلا حملة ممنهجة ، بعد أن أعلن رفيقي التحاقه بالحزب وصيفا للأمين العام حميد شباط .

وأن هذه العملية والتي ظهرت منذ اليوم الأول ، ما هي إلا صورة للرئيس الامريكي أوباما .

وقد سبق لصورة زرقاء عليها صورة رفيقي رافعا يده "متشبها" بالرئيس الأمريكي أوباما ، ويبدو عليها آثار الفبركة وعدم التطابق ، قد انتشرت بين الصفحات وكتبت بها العديد من الجمل التي تشرح الحملة الانتخابية للرجل وكأنها من صناعة الحزب .