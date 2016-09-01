عاجل : منع فلسطيني ينتمي لحماس من دخول قاعة المهرجان الوطني لإنطلاق الحملة الإنتخابية للبيجيدي بالرباط

علمت ''شوف تيفي'' أن فلسطيني ينتمي لحركة حماس منع ظهر اليوم الأحد من دخول القاعة المغطاة التي تشهد إنطلاق المهرجان الوطني للحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية بالرباط.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن فلسطيني ينتمي لحركة حماس منع ظهر اليوم الأحد من دخول القاعة المغطاة التي تشهد إنطلاق المهرجان الوطني للحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية بالرباط.



وأضاف مصدر "لشوف تيفي" أن الفلسطيني ينتمي لحركة حماس ويعيش بالمغرب منذ مدة حسب ذات المصدر، حيث طالب منه أعضاء باللجنة المنظمة المغادرة فورا لأنه لا يمكنه ولوج المنصة الرسمية أو حتى إلى الصفوف الأمامية حيث يوجد بن كيران وأعضاء الأمانة العامة للحزب.



من جهة ثانية، قال مصدر آخر من اللجنة المنظمة، أنه لا علم لهم بوجود فلسطيني ينتمي لحركة حماس، مؤكدا أن الفلسطيني الوحيد الموجود في القاعة المغطاة يشتغل كصحفي، نافيا وجود أي مدعو من خارج المغرب سواء من حركة حماس، أو حزب العدالة والتنمية التركي.



وغادر بن كيران منذ لحظات القاعة مسرعا، قبل أن يعود إلى مكانه في الصفوف الأمامية، للحضور إلى حفل تقديم وكلاء اللوائح الوطنية.