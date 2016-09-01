مقتل كاتب أردني بالرصاص قبل محاكمته بسبب رسم كاريكاتير أساء فيه للذات الإلهية

قتل كاتب أردني بالرصاص اليوم الأحد أمام محكمة في عمان قبل مثوله لاتهامات ''بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية'' بعد أن أعاد نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للذات الإلهية على وسائل التواصل الاجتماعي،

"شوف تيفي"



قتل كاتب أردني بالرصاص اليوم الأحد أمام محكمة في عمان قبل مثوله لاتهامات "بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية" بعد أن أعاد نشر رسم كاريكاتيري اعتبر مسيئا للذات الإلهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الوكالات الإخبارية العالمية.



وكشفت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن مصدر أمني أن مسلحا أطلق ثلاث رصاصات على الكاتب ناهض حتر على درج قصر العدل بالعاصمة الأردنية عمان وقد

ألقت السلطات القبض على المسلح.



وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على حتر - وهو مسيحي كان مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد- في غشت الماضي، بعد أن أعاد نشر الكاريكاتير الذي يصور رجلا ملتحيا في الجنة وهو يدخن في السرير مع نساء ويطلب من الله أن يحضر له الخمر والمكسرات.