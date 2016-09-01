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بن كيران : واش ضغط عليكم شي رجل سلطة باش تحضروا ولا شديتو الفلوس؟
بتاريــخ : 25 شتنبر 2016 / 14:03 بن كيران : واش ضغط عليكم شي رجل سلطة باش تحضروا ولا شديتو الفلوس؟ | بوليتيك
بن كيران : واش ضغط عليكم شي رجل سلطة باش تحضروا ولا شديتو الفلوس؟
في خطوة مثيرة وتحمل رسائل مشفرة، سأل اليوم السبت عبد الإله بن كيران الحاضرين في التجمع الجماهيري بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية هل تم الضغط عليكم من رجال سلطة أو نافذين أو ثم منحكم أموالا من أجل

شوف تيفي

في خطوة مثيرة وتحمل رسائل مشفرة، سأل اليوم السبت عبد الإله بن كيران الحاضرين في التجمع الجماهيري بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية هل تم الضغط عليكم من رجال سلطة أو نافذين أو ثم منحكم أموالا من أجل القدوم لمدينة الرباط؟.

وخاطب بن كيران الحاضرين التي قدرت اللجنة المنظمة عددهم بين 12 و15 ألف شخص،و غالبيتهم توجد خارج المركب الرياضي.

وأثنى بن كيران على حصيلته الحكومية وعمل وزرائه، مصرحا" أن حكومته، جاءت في سياق مضطرب وشارع يغلي"، لكن حكومته إستطاعت أن "تسلك الجرى" حسب قول بن كيران.

ودعا بن كيران أعضاء حزبه إلى الفخر والإعتزاز بحزبهم "لأنه أنقذ رقبة المغرب من الإفلاس".

‫شوف تيفي

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الضغط أعضاء بن كيراناللجنة مشفرة الفلوس الحملة شوف تيفي

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