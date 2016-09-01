عاجل : بن كيران يذرف الدموع في القاعة المغطاة بالرباط وها علاش

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لم يستطع عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مقاومة الدموع، مباشرة بعد عرض شريط فيديو لكلمة لعلبة أسراره عبد الله باها.
وبمجرد صعود عبد الإله بن كيران للمنصة الرسمية للمهرجان الوطني لإنطلاق الحملة الوطنية، عرض المنظمون شريط فيديو لعبد الله باها، حيث طالب بن كيران من سعد الدين العثماني الجلوس، لعدم قدرته وقف دموعه.
وأوصى بن كيران الحاضرين القادمين من بعيد إلى الحذر في طريق العودة خوفا عليهم من حوادث السير مصرحا" راكم اعزاز اعلي صوكو يشوية".
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