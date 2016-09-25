بالفيديو والصور.. من بعد الموطور العماري ركب في التراكتور مع الشعبي في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية بالصويرة

شارك إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في ثاني يوم من الحملة الانتخابية لحزب الجرار بمدينة الصويرة.

"شوف تيفي"



شارك إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في ثاني يوم من الحملة الانتخابية لحزب الجرار بمدينة الصويرة.



واختار العماري مشاركة الباميين هذه الحملة، والركوب على الجرار إلى جانب أسماء الشعبي وكيلة لائحة الحزب بمدينة الصويرة.



وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لـ 7 أكتوبر المقبل، افتتحت أمس السبت حملاتها الانتخابية في العديد من المدن المغربية.