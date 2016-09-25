البيجيدي يطلق حملته الإنتخابية من الرباط وسط التظلم من تعرضه ''لهجومات''

ينطلق في هذه الأثناء المهرجان الوطني للحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بحضور عبد الإله بن كيران وأعضاء الأمانة العامة

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ينطلق في هذه الأثناء المهرجان الوطني للحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بحضور عبد الإله بن كيران وأعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووكلاء لوائح الحزب محليا ووطنيا بالإضافة إلى منخرطي الحزب الذين حضروا من جميع جهات المغرب.



وفي كلمته الإفتتاحية قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، "إن الحزب يتعرض لهجومات و إتهامات لا تليق بالحياة السياسية" مصرحا أن الحاضرين "جاؤوا بمحض إرادتهم، وليس كالمشاركين في "المسيرة المهزلة بالدار البيضاء".



وأضاف العثماني، أن مناضلي حزب العدالة والتنمية يتعرضون إلى هجوم من جميع الجهات دون أن يسميها، بهدف النيل منهم، ومن سمعة وصورة الحزب لدى المغاربة.



وصرح سعد الدين العثماني أن الحزب معتز بإنجازات وزراء الحكومة، وإعتبر إنجازات الحكومة" مشرفة" موضحا أن "الحزب المعلوم" في برنامجه الإنتخابي أشاد بعمل الحكومة من دون أن يدري، كما ثم عرض شريط فيديو لوزراء الحكومة المنتمين لحزب العدالة والتنمية يشرحون فيه منجزاتهم طيلة خمس سنوات.