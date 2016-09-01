صادم وبالفيديو.. العثور على سحر خطير ببني ملال وها فين وكيفاش دايرين ليه

عثر مجموعة من المواطنين على سحر خطير مدفون بأحد الحقول بمدينة بني ملال، والذي يتكون من صفيحة حديدية لحصان وجزء من قماش كفن بداخله عظم يعتقد بأنه عظم إنسان، وذلك حسب ما يظهر مقطع فيديو تداولته

"شوف تيفي"

عثر مجموعة من المواطنين على سحر خطير مدفون بأحد الحقول بمدينة بني ملال، والذي يتكون من صفيحة حديدية لحصان وجزء من قماش كفن بداخله عظم يعتقد بأنه عظم إنسان، وذلك حسب ما يظهر مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات الفايسبوكية.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد واستنكارهم لقيام البعض بممارسة السحر والشعوذة والتي تهدف بالأساس إلى إلحاق الأذى بالأشخاص المستهدفين.

وجدير بالذكر أنه الآونة الأخيرة، تم تداول العديد من الصور والفيديوهات الصادمة والتي تظهر طلاسم سحرية تم العثور عليها مدفونة خاصة بالمقابر.