مرة أخرى.. العودة إلى الساعة القديمة تلقائيا في الهواتف النقالة بالمغرب

"شوف تيفي"
تفاجأ المغاربة صباح اليوم الأحد، بتغيير التوقيت بشكل تلقائي على هواتف النقالة، وهو الأمر الذي خلق لديهم ارتباكا بخصوص حقيقة العودة إلى التوقيت العادي، متسائلين أن كان الأمر صحيح أم مجرد خطأ من طرف شركات الاتصالات..
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي الذي يعرف إضافة ساعة في الأيام الأخيرة لشهر أكتوبر المقبل.
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