مختل عقلي يضرم النار في منزله ببني ملال ويعتدي على المواطنين. وها شنو وقع

"شوف تيفي"
أقدم مختل عقلي ليلة السبت-الأحد، على إضرام النار في منزل أسرته، متسببا في خسائر مادية جسيمة.
وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي لم يكتف بإضرام النار في منزل أسرته بل قام كذلك بالعربدة في الحي الذي يقطن به وقام بالاعتداء على مجموعة من المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الوقاية المدنية حلوا بمكان الواقعة، وتمكنوا من إخماد النيران التي كادت أن تصل ألسنتها إلى المنازل المجاورة.
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