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سابقة وبالوثيقة : فتح الباب لتشغيل 45 أستاذ للتعليم العمومي من طرف ''شركة للمناولة''
بتاريــخ : 25 شتنبر 2016 / 07:53 سابقة وبالوثيقة : فتح الباب لتشغيل 45 أستاذ للتعليم العمومي من طرف شركة للمناولة | بوليتيك
سابقة وبالوثيقة : فتح الباب لتشغيل 45 أستاذ للتعليم العمومي من طرف ''شركة للمناولة''
خلف إعلان شركة ''للمناولة'' فتح باب الترشيح لشغل مناصب أساتذة للتعليم العمومي بالمستويات الثلاث، ردود فعل قوية من طرف نقابيي القطاع التعليمي بمدينة تازة.

 شوف تيفي

خلف إعلان شركة "للمناولة" فتح باب الترشيح لشغل مناصب أساتذة للتعليم العمومي بالمستويات الثلاث، ردود فعل قوية من طرف نقابيي القطاع التعليمي بمدينة تازة.
وعبر نقابي بقطاع التعليم "لشوف تيفي" عن غضبه الشديد من العملية، حيث تساءل عن القيمة المضافة التي ستقدمها شركة المناولة في عملية تشغيل أساتذة للتعليم العمومي، في حين أن هناك جيش من الحاصلين على شواهد عليا يعتصمون يوميا أمام البرلمان، إذ كان من المفروض إخراج الإعلان من طرف نيابة التعليم بالمدينة وليس من طرف شركة للمناولة، ستخصم نسبة مهمة من التعويض الذي سيمنح للمقبلين على التدريس.
 وأضاف ذات المصدر، أنه رغم إشراف النيابة الإقليمية على عملية الإنتقاء كما جاء في الإعلان، فليس هناك أي مبرر لوجود شركة المناولة كوسيط بين المترشحين ونيابة التعليم، حيث أن ملفات المترشحين ستوضع لدى الشركة الخاصة وليس لدى النيابة الإقليمية، مصرحا بكون شركة المناولة هدفها الربح وليس تعليم أبناء الشعب.

وظهر إعلان لشركة "للمناولة" تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، تخبر فيه عن إفتتاحها باب الترشيح في وجه المجازين لشغل 23 منصبا بالنسبة للتعليم الإبتدائي، و22 منصبا للتعليم الإعدادي والثانوي، بعد فوزها بصفقة مبرمة مع المجلس الإقليمي لتازة، لتوفير أساتذة يعوضون حالات "الغياب المتوقع" و"الغير متوقع" لأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية بتازة.

> سابقة وبالوثيقة : فتح الباب لتشغيل 45 أستاذ للتعليم العمومي من طرف "شركة للمناولة"
>
>
> بوليتيك
>
> شوف تيفي
>
>
> خلف إعلان شركة "للمناولة" فتح باب الترشيح لشغل مناصب أساتذة للتعليم العمومي بالمستويات الثلاث، ردود فعل قوية من طرف نقابيي القطاع التعليمي بمدينة تازة.
>
>
> وعبر نقابي بقطاع التعليم "لشوف تيفي" عن غضبه الشديد من العملية، حيث تساءل عن القيمة المضافة التي ستقدمها شركة المناولة في عملية تشغيل أساتذة للتعليم العمومي، في حين أن هناك جيش من الحاصلين على شواهد عليا يعتصمون يوميا أمام البرلمان، إذ كان من المفروض إخراج الإعلان من طرف نيابة التعليم بالمدينة وليس من طرف شركة للمناولة، ستخصم نسبة مهمة من التعويض الذي سيمنح للمقبلين على التدريس.
>
>
> وأضاف ذات المصدر، أنه رغم إشراف النيابة الإقليمية على عملية الإنتقاء كما جاء في الإعلان، فليس هناك أي مبرر لوجود شركة المناولة كوسيط بين المترشحين ونيابة التعليم، حيث أن ملفات المترشحين ستوضع لدى الشركة الخاصة وليس لدى النيابة الإقليمية، مصرحا بكون شركة المناولة هدفها الربح وليس تعليم أبناء الشعب.
>
>
وظهر إعلان لشركة "للمناولة" تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، تخبر فيه عن إفتتاحها باب الترشيح في وجه المجازين لشغل 23 منصبا بالنسبة للتعليم الإبتدائي، و22 منصبا للتعليم الإعدادي والثانوي، بعد فوزها بصفقة مبرمة مع المجلس الإقليمي لتازة، لتوفير أساتذة يعوضون  حالات "الغياب المتوقع" و"الغير متوقع" لأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية بتازة.
>
>
> الشركة،المجازين، وضع، الترشيحات، النيابة، التعليم، تازة، شوف تيفي

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