شخصان حاولا سرقة سيدة داخل سيارتها بالبيضاء ..هذا ما وقع لهما

تعرضت سيدة كانت تمر بشارع عقبة بن نافع بالبيضاء لمحاولة سرقة من طرف شخصين حاولا فتح باب سيارتها حوالي الساعة الثانية صباحا.

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تعرضت سيدة كانت تمر بشارع عقبة بن نافع بالبيضاء لمحاولة سرقة من طرف شخصين حاولا فتح باب سيارتها حوالي الساعة الثانية صباحا.

وفور علم السلطات الأمنية بالواقعة انتقلت على الفور مع الضحية إلى عين المكان ليتم اعتقال المشتبه فيهما الذين يبلغان من العمر 19 و17سنة،و إحالتهما بعد ذلك على الدائرة المداومة بمنطقة عين السبع لتتم إحالتهما ومعهما السيدة على الدائرة المداومة بمولاي رشيد.

هذا وقد تم وضع الجاني والبالغ من العمر 19 رهن تدابير الحراسة النظرية بينما أحيل القاصر على المراقبة القضائية.