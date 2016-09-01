شخص ينتخل صفة ضابط في المخابرات ويعتدي على المواطنين بطنجة

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تسبب شخص ينتحل صفة ضابط في المخابرات ليلة السبت في فوضى عارمة بشارع ولي العهد بطنجة، حيث اعتدى على مواطنين وهددهم بالمحاسبة إذ حاولوا توقيفه.
وحسب مصادر جهوية فإن المعني بالأمر والملقب ب "س.الليل" معروف بتقديمه لخدمات مصلحة الشؤون العامة التابعة لولاية طنجة، حيث قام الأخير بالإعتداء على أحد المواطنين بالضرب والشتم وهو تحت تأثير الخمر وتهديده بدعوى أنه من المخابرات.
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