فرقة مكافحة المخدرات تطيح بعصابة متورطة في ترويج الأقراص المهلوسة بالبيضاء

فككت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة الفداء مرس السلطان شبكة متكونة من خمسة أشخاص متورطين في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

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فككت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمنطقة الفداء مرس السلطان شبكة متكونة من خمسة أشخاص متورطين في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

هذا وقد تم حجز 645 قرص مهلوس لدى المعنيين بالأمر، حيث تم حجز لدى المشتبه فيه الأوائل 300 بينما تم إيقاف اثنين آخرين بحوزتهما 345 قرص مهلوس وإيقاف الأخرين المتبقيين ،حيث تبث أن الموقوفين الأوائل يتزودون منهما بالأقراص المهلوسة وتبين أنهما مبحوث عنهما على الصعيد الوطني.

وللإشارة فإن المعنيين بالأمر سيتم تقديمهم إلى القضاء بتهمة حيازة وترويج الأقراص المهلوسة بعد استكمال التحقيق معهم.