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صفقة سياسية وراء إعادة فتح دور القرآن بمراكش بعد ثلاث سنوات عن إغلاقها
بتاريــخ : 25 شتنبر 2016 / 01:49 صفقة سياسية وراء إعادة فتح دور القرآن بمراكش بعد ثلاث سنوات عن إغلاقها | بوليتيك
صفقة سياسية وراء إعادة فتح دور القرآن بمراكش بعد ثلاث سنوات عن إغلاقها
بشر العديد من أتباع الشيخ السلفي ''محمد المغراوي'' زملائهم بأن دور القرآن التي سبق وأن تم إغلاقها قد فتحت منذ اليوم السبت الذي يصادف بداية الحملة الإنتخابية للتشريعيات المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل.

شوف تيفي

بشر العديد من أتباع الشيخ السلفي "محمد المغراوي" زملائهم بأن دور القرآن التي سبق وأن تم إغلاقها قد فتحت منذ اليوم السبت الذي يصادف بداية الحملة الإنتخابية للتشريعيات المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل.

وحسب تدوينات المقربين من الشيخ، عادت دور القرآن الأربعة التابعة "لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التابعة لمحمد المغراوي" إلى عملها المعتاد بعد رفع الحظر عنها، حيث كتب أحد الشيوخ "بشرى لنا ولكم ستعود دورنا إلى عملها السابق بعد ثلاث سنوات من الحظر سنلتقي قريبا بإذن الله".

وأضافت مصادر مطلعة، أن دور القران سيتم إعادة إفتتاحها بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، بقرار سابق  لوزارة الأوقاف والشؤون والإسلامية بمراكش، بمبرر " تعارضها مع القانون المؤطر للتعليم الأصيل بالمغرب"، كما تم تداوله في أيام الحظر.

وقالت ذات المصادر، أن صفقة إنتخابية بين الشيخ المغراوي وحزب سياسي هي التي عجلت بفتح دور القرآن، حيث تحدثت مصادر إعلامية قريبة من حزب العدالة والتنمية أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الذي تدخل لفتح دور القرآن الأربعة في مراكش مقابل تصويت أتباع المغراوي لمرشحي الحزب في دوائر مراكش.

من جهة ثانية، نفى مصدر مسؤول بحزب "البام" عن وجود أي صفقة مؤكدا أن قيادات الحزب لا علم لها بالموضوع، فيما يرفض المقربون من المغراوي إعطاء أي تصريحات رغم محاولات "شوف تيفي".

جدير بالذكر، أن فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمراكش ورئيسة المجلس الوطني للحزب  سبق أن صرحت في إحدى اللقاءات الداخلية مع المواطنين "أن دور القرآن يجب إعادة فتحها لأنها أيقونة مدينة مراكش". يضيف أحد المصادر.

 

‫شوف تيفي

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مراكش المغراوي فتح دور القران صفقة البام شوف تيفي

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