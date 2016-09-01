مثير..توقيف أفارقة يهربون الكوكايين عبر أمعائهم بمطار محمد الخامس بالبيضاء

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تمكنت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء من إيقاف ثلاثة أشخاص ينحدرون من نيجيريا من أجل حيازة وتهريب والإتجار الدولي في المخدرات الصلبة.
وفي التفاصيل، استطاعت العناصر الأمنية من إيقاف المشتبه فيهم عند مرورهم من النقطة الحدودية قادمين من مطار ساوباولو البرازيلية، ليتم نقلهم إلى المصلحة الطبية بالمطار لعثر الفرقة الأمنية على أجسام غريبة داخل أجسامهم، ليتم التأكد أنها كبسولات من الكوكايين.
وعند التحقيقات تبين أن كل واحد من الموقوفين يحمل في أحشائه 76 كبسولة ما مجموعه 228 كبسولة من مخدر الكوكايين والتي تزن 3995غرام ليتم الإحتفاظ بهم بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.
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