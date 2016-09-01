عاجل وبالفيديو..على طريقة الأفلام.. حادثة سير مثيرة أسفرت عن خطف فتاة بطنجة

مطاردة هوليودية انتهت بحادثة سير شهدتها منطقة ''كاسطيا'' بطنجة قبل قليل لسيارة رباعية الدفع مرقمة بالرباط، من طرف سيارة أخرى من الحجم الكبير خاصة بالنقل المزدوج تابعة لإحدى الشركات.

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مطاردة هوليودية انتهت بحادثة سير شهدتها منطقة "كاسطيا" بطنجة قبل قليل لسيارة رباعية الدفع مرقمة بالرباط، من طرف سيارة أخرى من الحجم الكبير خاصة بالنقل المزدوج تابعة لإحدى الشركات.

وحسب مصادر جهوية فإن الحادثة وقعت على مستوى الشارع المؤدي إلى المحجز البلدي و قنطرة بنديبان وحسب شهود عيان ، يعتقد أن سيارة النقل المزدوج طاردت السيارة الصغيرة والتي اصطدمت برصيف الطريق المعاكس لينزل منها السائق الذي كان مرفوقا بفتاة.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث قام أمر صاحب سيارة النقل المزدوج الفتاة بالصعود معه، مهددا سائق السيارة الأخرى بالقتل إذا اقترب من سيارته، لتنطلق بعد ذلك الأخيرة بسرعة جنونية وبداخلها الفتاة.