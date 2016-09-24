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شباط : سنراجع إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وسنسعى لتوفير مليون منصب شغل
بتاريــخ : 24 شتنبر 2016 / 19:52 شباط : سنراجع إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وسنسعى لتوفير مليون منصب شغل | بوليتيك
شباط : سنراجع إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وسنسعى لتوفير مليون منصب شغل
قال حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال أمام حشد غفير من مناصري الحزب بعد عصر اليوم بفاس في مهرجان خطابي دشن به انطلاق حملته الانتخابية ، أن حزبه'' سيراجع الإصلاحات الحالية التي فرضتها حكومة عبد

شوف تيفي

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال أمام حشد غفير من مناصري الحزب بعد عصر اليوم بفاس في مهرجان خطابي دشن به انطلاق حملته الانتخابية ، أن حزبه" سيراجع الإصلاحات الحالية التي فرضتها حكومة عبد الإله بن كيران في صناديق التقاعد والمقاصة".

وأكد شباط أن ضريبة الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة الحالية، "تحملها الموظفين وطبقات الشعب المسحوقة" مصرحا بأن هدف حزبه إن وصل للحكومة المقبلة، هو "توفير أزيد من مليون منصب شغل لامتصاص بطالة الشباب التي لم تعد مقبولة".

وجاءت تصريحات حميد شباط القوية، في إنطلاق الحملة الإنتخابية لحزب الإستقلال بشكل رسمي والتي أشرف عليها بعد عصر اليوم السبت بالعاصمة العلمية فاس، حيث ثم تقديم وكلاء اللوائح لجهة فاس-مكناس - تازة -تاونات.

وتعهد حميد شباط بجعل الطبقات الكادحة في صلب اهتمام جميع الإصلاحات والمخططات التي سيقدم عليها الحزب إن وصل للحكومة المقبلة، حيث سيعمل على إنخراط الطبقة العاملة في الضمان الإجتماعي، وإسترجاع الأمل للأطفال والمرضى، مصرحا بأن حزب الإستقلال" يستحق أن يكون ممثلا للشعب المغربي في الحكومة المقبلة".

وقدم حميد شباط الذي سيقود حزبه في الإنتخابات التشريعية بدائرة فاس-الشمالية، الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الإنتخابي تحت شعار "تعاقد من أجل الكرامة"، حيث كشف شباط أن "حكومة عباس الفاسي حققت 85 في المائة من برنامجها التي قدمته للشعب رغم أنها لم تكمل ولايتها" موضحا بأن هدف الحزب هو "الإستقرار الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد".

سنراجع إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وسنسعى لتوفير مليون منصب شغل سنراجع إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وسنسعى لتوفير مليون منصب شغل

‫شوف تيفي

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