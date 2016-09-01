بعد حملها..هذا ما قالته عشيقة براد بيت عن علاقتها بطليق أنجيلينا جولي

عبرت الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار،عن انزعاجها من الشائعات التي تحدثت عن علاقتها بطليق أنجيلينا جولي براد بيت،نافية بذلك كل ما راج بهذا الخصوص.

شوف تيفي

عبرت الفنانة الفرنسية، ماريون كوتيار،عن انزعاجها من الشائعات التي تحدثت عن علاقتها بطليق أنجيلينا جولي براد بيت،نافية بذلك كل ما راج بهذا الخصوص.

و كشفت النجمة الفرنسية، من خلال تدوينة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك، أن كل ما نشر عار من الصحة وأنها حامل بطفلها الثاني من شريكها الممثل الفرنسي غييوم كانيه.

و أكدت ماريون أنها لا تتجاوب مع الشائعات إلا أن هذه المرة كان يجب عليها التدخل لأن الشائعة أطالتها وتناولت اسمها.