مدير وكالة بنكية يختلس 400 مليون سنتيم ويفر نحو الخارج

علمت ''شوف تيفي'' أن مدير وكالة بنكية بنواحي أكادير، إختلس مبلغا ماليا ضخما وإختفى عن الأنظار.



شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مدير وكالة بنكية بنواحي أكادير، إختلس مبلغا ماليا ضخما وإختفى عن الأنظار.

وأضافت ذات المصادر، أن مدير وكالة بنكية بمنطقة "الدراركة" أقدم على اختلاس مبلغ مالي يزيد عن 400 مليون سنتيم، من مدخرات وودائع زبناء البنك الذي يشتغل فيه.

وحسب ذات المصادر، فإن المدير فر إلى وجهة مجهولة بمجرد بداية شيوع أمر فضيحة الإختلاس، حيث رجحت مصادر ذات المصادر فراره نحو الديار الإسبانية، أو مدينة بشمال المغرب.

وتعود تفاصيل القضية وفق إفادة ذات المصادر، مباشرة بعد إصدار التقرير الإفتحاصي، للجنة مركزية تابعة لنفس الوكالة البنكية التي يشتغل بها المدير.

ولم تستبعد ذات المصادر، دخول فرق أمنية خاصة على الخط، حيث وافق مسؤولو الوكالة البنكية إحالة التقرير عليها لتوقيف المدير المختلس.