عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع لشوافة فكازا

علمت''شوف تيفي''،أن مشعوذة بدرب سلطان،تعرضت للضرب المبرح من طرف 6 أشخاص زوال اليوم السبت.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي"،أن مشعوذة بدرب سلطان،تعرضت للضرب المبرح من طرف 6 أشخاص زوال اليوم السبت.

و تعود تفاصيل الحادث حسب مصادر "شوف تيفي"،بعد مواجهات بين "الشوافة" و جيرانها بعد شكاياتهم المتكررة بخصوص روائح" البخور" المنبعثة من منزلها و التي أرهقتهم و تسببت لهم في أمراض على مستوى الجهاز التنفسي.

و قد خلف هذا التدخل بعد ملاسنات بين الطرفين،إصابات متفاوتة الخطورة للمشعوذة التي بادرت حسب ذات المصادر في سب و قذف جيرانها.

و من المنتظر أن يتوجه جيران "الشوافة" إلى المصالح الأمنية لتحرير شكاية في الموضوع حتى تتمكن من اعتقالها .