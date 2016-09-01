عاجل و خطير..شوفو أشنو وقع لشوافة فكازا

شوف تيفي
علمت"شوف تيفي"،أن مشعوذة بدرب سلطان،تعرضت للضرب المبرح من طرف 6 أشخاص زوال اليوم السبت.
و تعود تفاصيل الحادث حسب مصادر "شوف تيفي"،بعد مواجهات بين "الشوافة" و جيرانها بعد شكاياتهم المتكررة بخصوص روائح" البخور" المنبعثة من منزلها و التي أرهقتهم و تسببت لهم في أمراض على مستوى الجهاز التنفسي.
و قد خلف هذا التدخل بعد ملاسنات بين الطرفين،إصابات متفاوتة الخطورة للمشعوذة التي بادرت حسب ذات المصادر في سب و قذف جيرانها.
و من المنتظر أن يتوجه جيران "الشوافة" إلى المصالح الأمنية لتحرير شكاية في الموضوع حتى تتمكن من اعتقالها .
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