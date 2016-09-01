عاجل:المغرب يعبر عن موقفه بخصوص المصادقة على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أونديمبا

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخاريجة والتعاون، اليوم السبت، بأن المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الصادر، أمس، عن المحكمة الدستورية بجمهورية الغابون، والقاضي بالمصادقة على إعادة انتخاب الرئيس علي

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أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخاريجة والتعاون، اليوم السبت، بأن المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الصادر، أمس، عن المحكمة الدستورية بجمهورية الغابون، والقاضي بالمصادقة على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وذكر البلاغ أن هذا القرار الهام ينهي مسلسل الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الإفريقي الشقيق.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، فإن المغرب، المتشبث بقوة بالروابط الاستثنائية بين البلدين، يدعو كافة الفرقاء إلى احترام هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالغابون، وإلى تغليب المصالح العليا للأمة واستقرار وازدهار شعبها.



وأكد البلاغ أن المملكة المغربية، واثقة من أن كافة القوى السياسية الغابونية ستعمل في إطار روح الوحدة والتفاهم والانفتاح، وستنخرط في حوار شامل وهادئ.





