عاجل و بالصور.. حادثة سير خطيرة بالجديدة و هذا هو عدد الضحايا

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا،حيث أصيب حوالي 5 أشخاص بجروح وُصفت بالخطيرة على الطريق الوطنية الرابطة بين الجديدة و الجرف الأصفر اليوم السبت.

شوف تيفي:

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا،حيث أصيب حوالي 5 أشخاص بجروح وُصفت بالخطيرة على الطريق الوطنية الرابطة بين الجديدة و الجرف الأصفر اليوم السبت.

و تعود تفاصيل الحادث حسب شاهد "عيان لـ"شوف تيفي"،عندما اصطدمت سيارة أجرة كبيرة بسيارة "كونغو" بشكل قوي،مخلفة خمسة إصابات.

و قد تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.

