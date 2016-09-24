عاجل و بالصور.. حادثة سير خطيرة بالجديدة و هذا هو عدد الضحايا

شوف تيفي:
حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا،حيث أصيب حوالي 5 أشخاص بجروح وُصفت بالخطيرة على الطريق الوطنية الرابطة بين الجديدة و الجرف الأصفر اليوم السبت.
و تعود تفاصيل الحادث حسب شاهد "عيان لـ"شوف تيفي"،عندما اصطدمت سيارة أجرة كبيرة بسيارة "كونغو" بشكل قوي،مخلفة خمسة إصابات.
و قد تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.
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