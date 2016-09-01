الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة الفنان المرحوم محمد الإدريسي

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم محمد الإدريسي، الذي لبى داعي ربه بباريس عن عمر يناهز 83 سنة.

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة الفنان المرحوم محمد الإدريسي، الذي لبى داعي ربه بباريس عن عمر يناهز 83 سنة.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الفنان الراحل، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأصدقاء الراحل ومحبيه، ولعائلته الفنية الكبيرة، عن أحر التعازي وصادق المواساة "في فقدان أحد رواد الأغنية المغربية العصرية، الذي تألق في التأليف والتلحين، وأغنى الخزانة الموسيقية الوطنية بإنتاجاته المتميزة".

واستحضر الملك "بكل تقدير المناقب الحميدة للراحل، وما كان يتشبع به من غيرة وطنية صادقة، وولاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث راسخ بالهوية المغربية الأصيلة، على المعهود في رعايانا الأوفياء المقيمين بالخارج".