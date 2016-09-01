 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | بوليتيك

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | اقتصاد

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

خاص وبالصور : العثور على الميكا وغياب الأقلام يحرج الوالية العدوي في عملية توزيع المليون محفظة | بوليتيك

خاص وبالصور : العثور على ''الميكا'' وغياب الأقلام يحرج الوالية ''العدوي'' في عملية توزيع المليون

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي | مجتمع

اختفاء شقيقتين متزوجتين في ظروف غامضة بالفقيه بن صالح والشكوك تحوم حول أصحاب السماوي

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي البيجدي بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية | بوليتيك

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي ''البيجدي'' بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. نايضة قرطاس في فرنسا.. وهذا عدد المصابين

حديث في "الأخونة والعلمنة" والخبز...

لائحة بن كيران بسلا مهددة بالسقوط قانونيا حسب الفايسبوكيين وها علاش
بتاريــخ : 24 شتنبر 2016 / 16:14 لائحة بن كيران بسلا مهددة بالسقوط قانونيا حسب الفايسبوكيين وها علاش | بوليتيك
لائحة بن كيران بسلا مهددة بالسقوط قانونيا حسب الفايسبوكيين وها علاش
أثارت كتابة عبد الإله بن كيران لصفته ''كرئيس للحكومة حاليا'' في الملصق التعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية لمدينة سلا- المدينة جدلا قانونيا واسعا بين النشطاء الفايسبوكيين على الجدار الأزرق.

شوف تيفي

أثارت كتابة عبد الإله بن كيران لصفته "كرئيس للحكومة حاليا" في الملصق التعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية لمدينة سلا- المدينة جدلا قانونيا واسعا بين النشطاء الفايسبوكيين على الجدار الأزرق.

وإنقسم الفايسبوكيون حول كتابة "رئيس الحكومة حاليا" في الملصق الإنتخابي للتعريف بمرشحي دائرة سلا-المدينة التي يقودها عبد الإله بن كيران إلى جانب جامع المعتصم، حيث حذر الفايسبوكيون من أن كتابة إسم "رئيس الحكومة حاليا" ستستغل من طرف الخصوم للطعن في اللائحة وإسقاطها قانونيا، بمبرر إستغلال صفة رئيس للحكومة، التي انتهت ولايتها بمجرد دخول الحملة الإنتخابية حيز الوجود.

من جهة ثانية، يرى فايسبوكيون آخرون أن اللبس الذي خلفته كتابة صفة "رئيس للحكومة حاليا" مردها فقط بكون بن كيران هو أول رئيس حكومة يترشح مباشرة بعد نهاية ولايته الحكومية، حيث لم يسبق لرئيس حكومة إنتهت ولايته الترشح للإنتخابات التشريعية الموالية للحكومة التي ترأسها.

وكتب آخر أنه سبق لوزير في إحدى الحكومات السابقة، أن ترشح مباشرة بعد إنتهاء ولايته وكتب صفته بكونه وزير حالي، وهو ما دفع بخصومه إلى رفع دعوى قضائية ضده ومحاولة الطعن في لائحته، لكن القضاء رفض الطعن، إذ أن القانون منع "إستعمال وسائل المؤسسات العمومية وليس الصفات" يضيف ذات المصدر.

وفي ذات السياق، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بمتخصص في القانون الدستوري، للإستفسار حول كتابة بن كيران لعبارة "رئيس الحكومة حاليا" في الملصق التعريفي للمرشحين،قائلا لا يوجد بند قانوني واضح يرفض إستعمال صفة "رئيس الحكومة حاليا لمترشح" لكنها بالمقابل على المستوى السياسي ستخلق نقاشا قويا حول الواقعة، حيث مما لاشك فيه أن فقهاء القانون الدستوري، سيجتهدون حول الموضوع في الساعات القادمة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الترشح الوزير الحكومات الحملة الطعن سلا المعتصم شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | بوليتيك

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

خاص وبالصور : العثور على الميكا وغياب الأقلام يحرج الوالية العدوي في عملية توزيع المليون محفظة | بوليتيك

خاص وبالصور : العثور على ''الميكا'' وغياب الأقلام يحرج الوالية ''العدوي'' في عملية توزيع المليون محفظة

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي البيجدي بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية | بوليتيك

عاجل : عراك وبلطجة بين مرشحي ''البيجدي'' بتطوان والأمن يستمع للشهود في محاضر رسمية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | تسجيلات صوتية
منذ 8 دقائق

أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوحيد والإصلاح بتارودانت | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة لاعتدا الجنسي الذي تعرضت له تلميذة على يد معلمها الناشط في حركة التوحيد والإصلاح بتارودانت

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء | روبورتاج

هكذا انطلقت فعاليات معرض الأم والطفل في نسخته السابعة بالبيضاء

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016 | مال و أعمال

طوطال المغرب تحقق نتائج مُرضية خلال النصف الأول من سنة 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها | بوليتيك
منذ 10 دقائق

يالفيديو.. أنوار الزين : لن أعود إلى السياسة ''إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها''

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب | مجتمع

هذا ما قاله المغاربة عن الدمى الجنسية و ترويجها في السر بالمغرب

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس الأول من سنة 2016 | اقتصاد

ارتفاع حصة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من النتيجة الصافية لحسابات الشركة في الأسدس

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين | بوليتيك

سابقة وبالوثيقة: مرشح للبرلمان يتعهد بالتنازل عن أجره كاملا للجمعيات والمعطلين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.