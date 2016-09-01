لائحة بن كيران بسلا مهددة بالسقوط قانونيا حسب الفايسبوكيين وها علاش

أثارت كتابة عبد الإله بن كيران لصفته ''كرئيس للحكومة حاليا'' في الملصق التعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية لمدينة سلا- المدينة جدلا قانونيا واسعا بين النشطاء الفايسبوكيين على الجدار الأزرق.

شوف تيفي



أثارت كتابة عبد الإله بن كيران لصفته "كرئيس للحكومة حاليا" في الملصق التعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية لمدينة سلا- المدينة جدلا قانونيا واسعا بين النشطاء الفايسبوكيين على الجدار الأزرق.



وإنقسم الفايسبوكيون حول كتابة "رئيس الحكومة حاليا" في الملصق الإنتخابي للتعريف بمرشحي دائرة سلا-المدينة التي يقودها عبد الإله بن كيران إلى جانب جامع المعتصم، حيث حذر الفايسبوكيون من أن كتابة إسم "رئيس الحكومة حاليا" ستستغل من طرف الخصوم للطعن في اللائحة وإسقاطها قانونيا، بمبرر إستغلال صفة رئيس للحكومة، التي انتهت ولايتها بمجرد دخول الحملة الإنتخابية حيز الوجود.



من جهة ثانية، يرى فايسبوكيون آخرون أن اللبس الذي خلفته كتابة صفة "رئيس للحكومة حاليا" مردها فقط بكون بن كيران هو أول رئيس حكومة يترشح مباشرة بعد نهاية ولايته الحكومية، حيث لم يسبق لرئيس حكومة إنتهت ولايته الترشح للإنتخابات التشريعية الموالية للحكومة التي ترأسها.



وكتب آخر أنه سبق لوزير في إحدى الحكومات السابقة، أن ترشح مباشرة بعد إنتهاء ولايته وكتب صفته بكونه وزير حالي، وهو ما دفع بخصومه إلى رفع دعوى قضائية ضده ومحاولة الطعن في لائحته، لكن القضاء رفض الطعن، إذ أن القانون منع "إستعمال وسائل المؤسسات العمومية وليس الصفات" يضيف ذات المصدر.

وفي ذات السياق، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا بمتخصص في القانون الدستوري، للإستفسار حول كتابة بن كيران لعبارة "رئيس الحكومة حاليا" في الملصق التعريفي للمرشحين،قائلا لا يوجد بند قانوني واضح يرفض إستعمال صفة "رئيس الحكومة حاليا لمترشح" لكنها بالمقابل على المستوى السياسي ستخلق نقاشا قويا حول الواقعة، حيث مما لاشك فيه أن فقهاء القانون الدستوري، سيجتهدون حول الموضوع في الساعات القادمة.





