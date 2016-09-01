خطير.. تهمة النصب والاحتيال النصب تجر قاصرا إلى القضاء

علمت''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء تمكنت من توقيف قاصر متورط في سرقة بالكسر.

شوف تيفي



علمت"شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء تمكنت من توقيف قاصر متورط في سرقة بالكسر.

و حسب ذات المصادر،وبعد شكاية صاحب محل أكد أن محله تعرض للسرقة بالكسر وسرقة مبلغ 25000 درهم،أفضت التحريات و الأبحاث الميدانية إلى التعرف على الفاعلين حيث تم إيقاف أحدهما فيما الآخر تبين أنه في حالة فرار.

وقد تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية الشخص الثاني لتحرر مذكرة بحث في حقه من أجل إيقافه في أقرب الآجال وتقديمه إلى العدالة.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت المراقبة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





