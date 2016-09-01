تعيينات رفيعة المستوى للقطاع البحري بالمنطقة الجنوبية لمحاربة المهربين

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، إن المفتش العام للقوات البحرية الملكية، عين قائدا جديدا للقطاع البحري على رأس المنطقة الجنوبية.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، إن المفتش العام للقوات البحرية الملكية، عين قائدا جديدا للقطاع البحري على رأس المنطقة الجنوبية.



وأضافت ذات المصادر، أن القائد الجديد المعين على القوات البحرية بمنطقة الجنوب، معروف بصرامته في تطبيق القانون، وبخبرته الكبيرة في محاربة التهريب.

وحسب ذات المصادر، فتعيين الكولونيل ماجور الكانوني من طرف الأميرال مصطفى العلمي المفتش العام للقوات البحرية الملكية، جاء متزامنا مع الحملات التي تقودها جميع مؤسسات الدولة ضد شبكات التهريب الدولي والوطني، أخرها عملية قندهار بالقرب من المنطقة الحدودية الكركرات.

وأفادت ذات المصادر، أن الكولونيل ماجور الكانوني سيخلف الأميرال "بلحسن الميلولي" الذي عين بمدينة الدار البيضاء حسب ذات المصادر.