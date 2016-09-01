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عاجل:إدارة مستشفى الهاروشي تكشف أسباب وفاة أم داخل غرفة العمليات بعد فضيحة اختطاف رضيعة
بتاريــخ : 24 شتنبر 2016 / 15:14 عاجل:إدارة مستشفى الهاروشي تكشف أسباب وفاة أم داخل غرفة العمليات بعد فضيحة اختطاف رضيعة | مجتمع
عاجل:إدارة مستشفى الهاروشي تكشف أسباب وفاة أم داخل غرفة العمليات بعد فضيحة اختطاف رضيعة
علمت ''شوف تيفي'' أن سبب وفاة أم ،وضعت مولودها صباح اليوم السبت بمستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء،راجع إلى نزيف داخلي لم ينفع معه علاج.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" أن سبب وفاة أم ،وضعت مولودها صباح اليوم السبت بمستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء،راجع إلى نزيف داخلي لم ينفع معه علاج.

و قال إدارة المستشفى في تصريحات لشوف تيفي،إن الأم جاءت إلى المستشفى في حالة صحية حرجة و بعد دقائق على دخولها لغرفة العمليات أسلمت الروح بعد نزيف داخلي حاد،مضيفا أن الطاقم الطبي تمكن من إنقاذ الرضيع بعد وفاة الأم.

هذا و قد عاينت "شوف تيفي" ظهر اليوم،حالة من الفوضى أمام المستشفى المذكور،لعائلة الفقيدة ،محملين الإدارة المسؤولية الكاملة نتيجة الإهمال حيث تم إدخاله السيدة على الساعة الرابعة صباحا إلى قسم الجراحة لتخرج منه جثة هامدة على الساعة العاشرة صباحا.

و كان مستشفى الهاروشي قد اهتز قبل 3 أيام على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعد اختطاف رضيعة من أحضان والدتها في ظروف غامضة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مستشفى مولود ذكر فضيحة رضيعة اختطاف

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