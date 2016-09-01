عاجل: أغنية سعد المجرد تتحول إلى شعار إنتخابي بتمارة

في خطو مثيرة، خرج أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب التقدم والإشتراكية بمدينة تمارة، وهم يرفعون شعار الحزب للإنتخابات التشريعية المقبلة بعبارات وكلمات مقتبسة من أغنية لسعد لمجرد تحت عنوان ''أنا ماشي

شوف تيفي

في خطو مثيرة، خرج أعضاء الحملة الإنتخابية لحزب التقدم والإشتراكية بمدينة تمارة، وهم يرفعون شعار الحزب للإنتخابات التشريعية المقبلة بعبارات وكلمات مقتبسة من أغنية لسعد لمجرد تحت عنوان "أنا ماشي ساهل".

وحسب مصادر خاصة، إستعان حزب الكتاب بأغنية سعد لمجرد "أنا ماشي ساهل" في حملته الإنتخابية التي إنطلقت صبيحة اليوم السبت من مقر الحزب بمدينة تمارة بعد إشراف نبيل بن عبد الله على إعطاء الإنطلاقة الرسمية لها تحت شعار الحزب "المعقول"

وأفاد ذات المصدر، أن الكلمات المقتبسة من أغنية لمجرد، تم إدخالها إلى الشعار الرئيسي للحزب حيث رفع أعضاء الحملة الإنتخابية أصواتهم عبر إيقاعات موسيقية بعبارة " أنا صريح في الغلاط ما نطيح المعقول، ماشي ساهل"، ثم يرددون في المقطع الثاني "فالكتاب أنا كنتيق فيه والمعقول ماشي ساهل"، وبعد ذلك "الكتاب رمز الإصلاح والمستقبل والثبات المعقول" ماشي ساهل".





