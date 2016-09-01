بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيشو المغربيات فالسعودية..حقائق صادمة/سحر/شعوذة/سرقة/سجون

شوف تيفي:م غ
كشفت الشابة لمياء المعتمد ضحية "السواعدة"،والتي حلت يوم أمس الجمعة بالمغرب بعد تدخل ملكي،أن المغربيات المقيمات بالسعودية ممن التقتهن يعشن أوضاعا كارثية .
و قالت لمياء،إنها صادفت مجموعة من الحالات لمغربيات داخل السجون السعودية يعشن القمع و التضييق بتهم ملفقة من طرف الكفيلات تخص السحر و الشعوذة و السرقة،و الفساد وسط صمت السفارة المغربية بالسعودية.
و ناشدت لمياء التي تفجرت قصتها بشريط فيديو من داخل السجن بالسعودية،كل الفتيات المغربيات اللائي يفكرن في الهجرة إلى السعودية بالابتعاد عن هذه الفكرة و العيش بكرامة في المغرب.
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