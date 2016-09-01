بالفيديو..شوفو كيفاش كيعيشو المغربيات فالسعودية..حقائق صادمة/سحر/شعوذة/سرقة/سجون

كشفت الشابة لمياء المعتمد ضحية ''السواعدة''،والتي حلت يوم أمس الجمعة بالمغرب بعد تدخل ملكي،أن المغربيات المقيمات بالسعودية ممن التقتهن يعشن أوضاعا كارثية .

شوف تيفي:م غ



كشفت الشابة لمياء المعتمد ضحية "السواعدة"،والتي حلت يوم أمس الجمعة بالمغرب بعد تدخل ملكي،أن المغربيات المقيمات بالسعودية ممن التقتهن يعشن أوضاعا كارثية .



و قالت لمياء،إنها صادفت مجموعة من الحالات لمغربيات داخل السجون السعودية يعشن القمع و التضييق بتهم ملفقة من طرف الكفيلات تخص السحر و الشعوذة و السرقة،و الفساد وسط صمت السفارة المغربية بالسعودية.



و ناشدت لمياء التي تفجرت قصتها بشريط فيديو من داخل السجن بالسعودية،كل الفتيات المغربيات اللائي يفكرن في الهجرة إلى السعودية بالابتعاد عن هذه الفكرة و العيش بكرامة في المغرب.





