بالفيديو.. أم تشكك في وفاة ابنها بسجن مراكش

تفاجأت أم مكلومة بخبر وفاة ابنها الشاب المسمى زكرياء بوكسا أثناء الإحتفاظ به احتياطيا بإصلاحية مدينة مراكش، وذلك في انتظار النطق بالحكم عليه.

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تفاجأت أم مكلومة بخبر وفاة ابنها الشاب المسمى زكرياء بوكسا أثناء الإحتفاظ به احتياطيا بإصلاحية مدينة مراكش، وذلك في انتظار النطق بالحكم عليه.

وكشفت الأم من خلال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي على الفايسبوك، أن ابنها لم يكن قيد حياته يعاني من أي مرض كان وأن وفاته مشكوك فيها.

وحسب مواقع جهوية فإن المتوفي ووري جثمانه عصر يوم أمس الجمعة في صندوق حديدي ما ترك الشكوك تحوم حول ذلك.