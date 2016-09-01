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مثير : بعد إنسحاب مرشحه..بن عبد الله يدعم بن كيران في سلا
بتاريــخ : 24 شتنبر 2016 / 13:56 مثير : بعد إنسحاب مرشحه..بن عبد الله يدعم بن كيران في سلا | بوليتيك
مثير : بعد إنسحاب مرشحه..بن عبد الله يدعم بن كيران في سلا
سحب مرشح التقدم والإشتراكية محمد عواد ترشيحه للإنتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر قبل ساعات من إغلاق مكاتب وضع الترشيحات أبوابها.

شوف تيفي

سحب مرشح التقدم والإشتراكية محمد عواد ترشيحه للإنتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر قبل ساعات من إغلاق مكاتب وضع الترشيحات أبوابها.

وتأتي الخطوة المفاجئة، لمرشح حزب الكتاب في دائرة سلا-المدينة التي ترشح فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران رفقة زميله ومدير ديوانه جامع المعتصم.

وفي ذات السياق، أسرت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، طالب أعضاء حزبه بدائرة الموت التي إنسحب منها مرشحه محمد عواد، بدعم لائحة عبد الإله بن كيران حليفه في الحكومة المنتهية ولايتها.

وحسب ذات المصادر، فبمجرد إعلان سحب محمد عواد لترشيحه من الدائرة باسم حزب التقدم والإشتراكية، إلتحق عدد من منخرطي الحزب والأعضاء الذين كانوا سيسهرون على حملته الإنتخابية نحو حزب يوجد بالمعارضة ومنافس لبن كيران في ذات الدائرة.

 

‫شوف تيفي

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بن كيران الإنتخابات العدالة بن عبد الله عواد الإستقالة شوف تيفي

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