وزارة الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بكافة الدوائر الانتخابية المحلية والوطنية بلغ 1410

أعلن وزير الداخلية أن المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، بينت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية

شوف تيفي

أعلن وزير الداخلية أن المعطيات الأولية المؤقتة التي تم تحصيلها مباشرة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، بينت أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية،بلغ ما مجموعه 1.410 لائحة، تشتمل في المجموع على 6.992 مترشحا ومترشحة.

وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ اليوم السبت،توصلت به "شوف تيفي" أن من بين هذه اللوائح 1.385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في ما يلاحظ تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.

ويتعين التذكير ، يضيف المصدر ذاته، أن عدد الترشيحات المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل وكلاء لوائح الترشيح، الذين قدموا لوائح ترشيحهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبعد أن ذكر وزير الداخلية بانتهاء الفترة المخصصة لايداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر أجراؤه يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، أخبر أن الحملة الانتخابية انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر 2016، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي متم يوم الخميس 6 أكتوبر المقبل.

وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية لتغطية الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة على الصعيد الوطني على الشكل التالي ...

- حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية: 92 لائحة لكل واحد منهم أي بنسبة: 100 بالمائة.

- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 91 لائحة أي بنسبة: 98,9 بالمائة.

- حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: 90 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 97,8 بالمائة.

- حزب التجمع الوطني للأحرار: 84 لائحة أي بنسبة: 91,3 بالمائة.

- حزب الحركة الشعبية: 78 لائحة أي بنسبة: 84,8 بالمائة.

- حزب الاتحاد الدستوري: 72 لائحة أي بنسبة: 78,3 بالمائة.

- حزب جبهة القوى الديمقراطية: 69 لائحة أي بنسبة: 75 بالمائة

- حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 66 لائحة أي بنسبة: 71,7 بالمائة

- تحالف العهد والتجديد: 49 لائحة أي بنسبة: 53,3 بالمائة

- حزب الديمقراطيين الجدد: 42 لائحة أي بنسبة: 45,7 بالمائة

- حزب الإصلاح والتنمية: 41 لائحة أي بنسبة: 44,6 بالمائة

- حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهضة والفضيلة: 40 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 43,5 بالمائة

- حزب الشورى والاستقلال وحزب اليسار الأخضر المغربي: 32 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 34,8 بالمائة

- حزب الأمل: 29 لائحة أي بنسبة: 31,5 بالمائة

- حزب الوسط الاجتماعي: 28 لائحة أي بنسبة: 30,4 بالمائة

- الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الوحدة والديمقراطية: 24 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: 26,1 بالمائة

- حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: 22 لائحة أي بنسبة: 23,9 بالمائة

- حزب المجتمع الديمقراطي: 19 لائحة أي بنسبة: 20,7 بالمائة

- حزب النهضة: 17 لائحة أي بنسبة: 18,5 بالمائة

- حزب العمل: 16 لائحة أي بنسبة: 17,4 بالمائة

- حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: 12 لائحة أي بنسبة: 13 بالمائة

- بدون انتماء سياسي: لائحتان اثنتان أي بنسبة: 2,2 بالمائة