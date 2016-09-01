عاجل و بالفيديو..بعد اختطاف رضيعة صغيرة..فضيحة أخرى تهز مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء و هذا ما وقع لمولود آخر حديث الولادة

بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الفضيحة التي هزت عرش مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد اختطاف رضيعة حديثة الولادة،تعالت صباح اليوم السبت أصوات البكاء و النويح أمام المستشفى ،بعد وفاة أم في ظروف غامضة

شوف تيفي:م غ



بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الفضيحة التي هزت عرش مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد اختطاف رضيعة حديثة الولادة،تعالت صباح اليوم السبت أصوات البكاء و النويح أمام المستشفى ،بعد وفاة أم في ظروف مثيرة وضعت مولودا ذكر بذات المستشفى.



و حسب ما عاينته "شوف تيفي" استغربت العائلة المكلومة،لهذا الخبر،بعد إعلان إدارة المستشفى وفاة ابنتهم،بمبرر أنها جاءت و هي "تُحتضر"، محملين إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة نتيجة الإهمال حيث تم إدخالها على الساعة الرابعة صباحا إلى قسم الجراحة لتخرج منه جثة هامدة على الساعة العاشرة صباحا.



و قد سلم الطاقم الطبي،المولود الذكر لعائلة الفقيدة،ليكون بذلك حسبهم ثاني ضحية هذا المستشفى في ظرف وجيز.





