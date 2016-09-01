عاجل و بالفيديو..بعد اختطاف رضيعة صغيرة..فضيحة أخرى تهز مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء و هذا ما وقع لمولود آخر حديث الولادة

شوف تيفي:م غ
بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الفضيحة التي هزت عرش مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد اختطاف رضيعة حديثة الولادة،تعالت صباح اليوم السبت أصوات البكاء و النويح أمام المستشفى ،بعد وفاة أم في ظروف مثيرة وضعت مولودا ذكر بذات المستشفى.
و حسب ما عاينته "شوف تيفي" استغربت العائلة المكلومة،لهذا الخبر،بعد إعلان إدارة المستشفى وفاة ابنتهم،بمبرر أنها جاءت و هي "تُحتضر"، محملين إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة نتيجة الإهمال حيث تم إدخالها على الساعة الرابعة صباحا إلى قسم الجراحة لتخرج منه جثة هامدة على الساعة العاشرة صباحا.
و قد سلم الطاقم الطبي،المولود الذكر لعائلة الفقيدة،ليكون بذلك حسبهم ثاني ضحية هذا المستشفى في ظرف وجيز.
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