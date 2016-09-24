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بالصور..بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط
بتاريــخ : 24 شتنبر 2016 / 12:35 بالصور..بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط | بوليتيك
بالصور..بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط
لبت الفنانة المغربية ''لطيفة رأفت'' ليلة أمس الجمعة،دعوة السفارة السعودية بالرباط، بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية ، حيث حضرت إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران .

شوف تيفي:ماريا جعدود

لبت الفنانة المغربية "لطيفة رأفت" ليلة أمس الجمعة،دعوة السفارة السعودية بالرباط، بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية ، حيث حضرت إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران .

وفي ختام الحفل تقدمت الفنانة "لطيفة رأفت" للسلام على السفير السعودي،عبد العزيز خوجه ، الذي كان رفقة رئيس الحكومة ،حيث وقع موقف طريف بعدما سأل السفير السعودي لطيفة رأفت عن سر جمالها ليجيبه رئيس الحكومة مبتسما "جمال لطيفة ورقيها جمال رباني وطبيعي"و فق ما أكده مصدر خاص لــ"شوف تيفي" حضر الحفل.

و حسب ذات المصدر،وجهت سلطانة الطرب المغربي،شكرها لرئيس الحكومة على هذا الوصف وكلامه الطيب في حقها.

وظهرت لطيفة رأفت في الحفل بكامل أناقتها كما اعتاد على رؤيتها جمهورها الكبير.

بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط بن كيران يتغزل بالفنانة لطيفة رأفت في حضرة السفير السعودي بالرباط

‫شوف تيفي

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شوف تيفي ماريا جعدود لطيفة رأفت عبد الإله بن كيران عبد العزيز خوجه السفير السعودي رئيس الحكومة.

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