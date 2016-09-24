عاجل: هذه حقيقة شبيهة مختطفة الرضيعة من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

بعد تداول شريط فيديو ،يعود للبرنامج اللبناني ''المسامح كريم''و الذي حلت فيه مغربية كانت على خلاف مع والدتها ضيفة،حيث ربط الفايسبوكيون،هذه السيدة مع الصورة التي عممتها المصالح الأمنية لخاطفة

شوف تيفي:م غ

بعد تداول شريط فيديو ،يعود للبرنامج اللبناني "المسامح كريم"و الذي حلت فيه مغربية كانت على خلاف مع والدتها ضيفة،حيث ربط الفايسبوكيون،هذه السيدة مع الصورة التي عممتها المصالح الأمنية لخاطفة المولودة من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،نفى ظهر اليوم السبت، والد الرضيعة المختطفة أن تكون لهذه السيدة علاقة بالواقعة.

و قال نبيل والد الرضيعة،في تصريح لشوف تيفي،إن السيدة التي تظهر في الفيديو بعيدة كل البعد عن خاطفة ابنته،مستغلا في الوقت ذاته المناسبة حيث وجه نداءا لجميع المغاربة قصد التدخل و البحث عن مولودته و مختطفيها مع الاستعانة بالصورة التقريبية التي نشرتها المصالح الأمنية.

و تجدر الإشارة،أن مدينة الدار البيضاء اهتزت بحر هذا الأسبوع على وقع جريمة اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد ثلاثة أيام من ولادتها .



