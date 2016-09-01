بالفيديو.. سعد لمجرد يقلد الملك محمد السادس في التفاعل مع محبيه ويلتقط صورا مع المعجبين من داخل سيارته الفارهة

أصبح أسلوب الملك محمد السادس في التفاعل مع المغاربة، داخل وخارج المملكة، مصدر إلهام لعدد من مشاهير العالم.. ذلك أن طريقته في التواصل مع محبيه، أو أسلوبه في اللباس أو سعيه إلى تلبية رغبات المعجبون به

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أصبح أسلوب الملك محمد السادس في التفاعل مع المغاربة، داخل وخارج المملكة، مصدر إلهام لعدد من مشاهير العالم.. ذلك أن طريقته في التواصل مع محبيه، أو أسلوبه في اللباس أو سعيه إلى تلبية رغبات المعجبون به من خلال تبادله التحية أو التلويح بيده أو التوقف بسيارته لالتقاط صور مع المواطنين في المغرب، أو مع الجالية المغربية في الخارج، كل ذلك أضحى أسلوبا جاذبا لعدد من المشاهير في التفاعل مع معجبيهم.. قدوتهم في ذلك، أسلوب الملك محمد السادس العصري والمنفتح..

أحد هؤلاء المشاهير، هو الفنان سعد لمجرد الذي آثار أن يستعير أسلوب الملك في تحية المعجبين به، حيث ظهر في شريط فيديو قصير، على مثن سيارة فارهة، ذات طلاء أسود لامع بحي شعبي.. و بدا لمجرد داخل سيارته المتوقفة، يضع حزام السلامة ويتبادل التحية مع بعض المتحلقين حوله، فيما بعضهم استغل الفرصة لالتقاط صورة معه من داخل سيارته الفارهة، بنفس الطريقة التي اعتادها الملك محمد السادس في تلبية رغبات المواطنين ممن يتشوقون لتأريخ لحظة لقاء الملك عبر الصورة.. أما تقليد المشاهير للملك في طريقة لباسه، فحدث ولا حرج.